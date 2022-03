Alfaro tras remontada de Chivas vs América en Clásico: 'El cambio de actitud fue la clave'

Juan Pablo Alfaro destacó la gran actuación de Alicia Cervantes, quien, con los dos tantos de ayer, se convirtió en la máxima goleadora en la historia del Clásico Nacional Femenil.

La delantera de Chivas alcanzó las ocho anotaciones, superando por la mínima diferencia a Daniela Espinosa, atacante del América.

“Es importante tenerla de regreso, es una referente del equipo, nos aporta mucho en el ataque y se hizo presente”, mencionó en conferencia de prensa.

El Rebaño Sagrado sufrió para sacar los tres puntos en el Estadio Azteca, pues las Águilas se fueron al descanso ganando 1-0, pero terminaron perdiendo 1-2.

“En el primer tiempo nos costó muchísimo, no estábamos organizados y no teníamos el balón. Nos ganaron en intensidad. La segunda parte fue totalmente diferente. Tratamos de ajustar y lo entendieron bien. Tuvimos la posesión del balón y lo circulamos. Nos llevamos el triunfo, pero no fue nada fácil. La verdad es que fue un juego muy parejo. El cambio de actitud fue la clave”, agregó.

En el descanso, el técnico rojiblanco motivó a sus dirigidas, diciéndoles lo importante que es derrotar al cuadro azulcrema.

“Les mencionaba que estos partidos se viven de una manera diferente. No se juegan de la misma manera. Hay un ingrediente especial. Está en juego el orgullo. Tenemos que dar un extra. Lo deben de tener presente”, contó.

Juan Pablo Alfaro confía en que la próxima semana Chivas derrotará a Tijuana en el Estadio Akron y que será un serio candidato al título del Clausura 2022.

“Con seriedad y respeto al rival. Nosotros jugamos de la misma manera dentro o fuera de casa. Podemos seguir mejorando. Hay que mantener el nivel. Creo que si seguimos por este mismo camino, podemos afinar muchas cosas para ser mejores”, concluyó.

