América Femenil: Jana Gutiérrez, la constancia ha sido la clave de su éxito con las Águilas

Jana Gutiérrez ha sido una de las jugadoras más constantes en América Femenil, incluso desde su debut en el circuito rosa únicamente ha militado con las Águilas, donde se coronó campeona en el Apertura 2018.

Con apenas 17 años de edad, la mediocampista se declaró muy constante en su día a día para perfilarse como un elemento fundamental para la escuadra azulcrema y así tener oportunidad de demostrar sus habilidades futbolísticas dentro del terreno de juego.

"No tengo ninguna clave (para ser elemento fundamental en el equipo), pero yo creo que ha sido mi trabajo durante años y que estuve ahí siempre. Cuando no jugaba, en lugar de hacerme para atrás o trabajar menos o cuando me quedaba en la banca a mi me enojaba porque yo quería jugar, pero trabajaba horas extras y esperaba mi momento, y cuando llega el momento tengo que demostrar lo que tengo y lo que soy y por qué estoy ahí", declaró en charla con RÉCORD.

Asimismo, Jana Gutiérrez aseguró que lejos de que las jugadoras trabajen en un reto por sus cualidades con la pelota, deben de sentirse preparadas cuando los técnicos les den la oportunidad de saltar a la cancha.

"Siento que a muchas les pasa que cuando les llega su momento no están preparadas o no lo quieren dar todo y yo realmente deseo estar jugando en la cancha siempre", señaló.

