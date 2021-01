América Femenil: Leo Cuéllar desmintió 'diferencias' entres sus jugadoras

Analizará las diferencias. Leonardo Cuéllar, técnico del América Femenil, compartió su postura sobre la polémica que surgió en redes sociales tras la inconformidad por falta de minutos que compartió la guardameta, Jaidy Gutiérrez.

En conferencia de prensa, el timonel de las azulcremas explicó que a pesar de que no se mantiene informado del caso tras no contar con plataformas sociales, evaluará la situación de 'conflicto' entre Jaydi y Natalia Acuña para tomar una decisión.

"Yo hablé con ella ayer (Jaidy) y no salió nada de esto al respecto. No estoy enterado porque no tengo redes sociales, pero lo veré con ella en el entrenamiento. Son los ajustes que se hacen cuando llegan jugadoras. Creo que hemos creado una atmósfera de confianza para compartir nuestras opiniones.

"No ha sido un inicio que hubiéramos deseado y puede ser que dé la impresión de que hay cosas internas que no hemos manejado correctamente, pero el equipo está concentrado y no es la realidad", explicó el timonel azulcrema.

Cabe recordar que TUDN reveló que durante el entrenamiento de ayer Jaydi y Natalia Acuña tuvieron un 'roce fuerte', por lo que horas más tarde Gutiérrez lanzó un tweet donde expresó su sentir.

"Yo no vengo a ser tu maestra, yo vengo a trabajar por mi equipo y a superarme a mí, no vengo a estar comparando contigo! Mi trabajo habla #notesubasaesanubeimaginariaN", explicó Jaydi.

