América vs Rayadas Femenil: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 8?

Continúa la Jornada 8 del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil y en el Estadio Azulcrema las Águilas del América le harán los honores a las Rayadas de Monterrey.

Las comandas por Ángel Villacampa quieren seguir haciendo válida su casa en el presente torneo, y es que las capitalinas no han perdido en casa.

Liga MX Femenil l CRÉDITO X:LigaBBVAFemenil

Además del invicto las de Coapa han capitalizado 20 anotaciones en apenas cuatro enfrentamientos como locales y recientemente se despachó con seis anotaciones ante Mazatlán.

Mientras tanto, las regiomontanas han registrado su única derrota como visitantes, aunque también traen una ofensiva fulminante y muestra de ello fue el 4-0 sobre Necaxa en la fecha 7

¿Cuándo y dónde ver el América vs Rayadas Femenil?

Todo está listo para el pitazo inicial a las 20:00 hrs entre América y Rayadas y lo podrás a través de ViX las azulcremas llegan con 18 unidades ubicadas en el segundo peldaño, más abajo aparecen las bicampeonas con 16 puntos en el cuarto sitio.

Día: 10 de febrero

Hora: 20:00 hrs

Estadio: Azulcrema

Transmisión: Canal 9 y ViX

Dónde ver el resto de la Jornada 8

La Jornada 8 inició en el Estado de México, Toluca se quedó con la victoria 2-1 frente a Santos Laguna, pero la cartelera continúa este lunes con gran parte de los encuentros y para el martes cierra el telón entre el Mazatlán vs León.

Femenil l CRÉDITO X:LigaBBVAFemenil

Tigres vs Atlético San Luis l 17:00 hrs l FOX Sports

Pumas vs Cruz Azul l 17:00 hrs l ViX

Querétaro vs Puebla l 19:00 hrs l Caliente TV

Pachuca vs FC Juárez l 19: 06 hrs l Tubi

Tijuana vs Chivas l 21:00 hrs l Caliente TV

Atlas vs Necaxa l 19:00 hrs l Caliente TV

Mazatlán vs León l 21: 06 hrs l FOX Sports

