Andrea Pereira sobre conseguir el bicampeonato: 'No hay más motivación que ganar'

La Capitana de América, Andrea Pereira lo tiene muy claro y sabe que no existe mayor motivación que jugar un partido que otorgará un título y especialmente para ellas que en caso de triunfar conseguirán el bicampeonato.

"Al final es un título, es un bicampeonato y yo creo que no hay más motivación que eso, no hay más motivación que ganar porque hemos trabajado para eso; también se le ganó en Semifinales y eso nos ha servido de motivación de tener bien marcado nuestro plan y no hay más motivación que ganar un título".

Lo que es un hecho es que el duelo de ida de mañana será fundamental y habrá dado un pasito al objetivo, aunque admitió que la visita al Volcán siempre es complicada.

"Si es cierto que quien se lleve una victoria en el Azteca la va a tener un poco más fácil, el Volcán es un campo muy complicado, pero ya ganamos ahí la Semifinal pasada, pero en realidad se gane o se pierda mañana todavía quedará un partido", aclaró Andrea Pereira.

