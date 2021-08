Carlos Pérez, DT de Cruz Azul Femenil: 'Ha sido un inicio satisfactorio'

Cruz Azul Femenil inició con pie derecho este torneo. En tres jornadas, las celestes no han probado la derrota y este inicio deja buenas sensaciones en el técnico Carlos Pérez, aunque considera aún tiene detalles por corregir.

“Ha sido satisfactorio este inicio. Tuvimos dos, tres casos de Covid-19, no puedo contar con algunas jugadoras los 90 minutos, tengo que hacer cambios forzados a veces y de alguna manera eso nos ha ayudado porque si no estamos al 100 y hemos podido sacar estos resultados contra equipos tan calificados, me parece que de a poco cuando el equipo esté en su mejor forma física va a seguir sumando”, expresó en conferencia de prensa.

El timonel de La Máquina consideró que la mayor fortaleza de su equipo es la unión, arma que utilizarán para vencer este sábado a Pumas, conjunto que a pesar de no tener un triunfo en lo que va de este torneo, aseguró no será sencillo de vencer.

“Lo más importante al margen de la idea futbolística es la unidad, el grupo es muy solidario, han hecho un gran equipo y eso es clave. Salieron 14 jugadoras y en poco tiempo ellas se integraron muy bien. Si seguimos con esa unión me parece que mañana podemos sacar un buen resultado, considerando que es un buen rival y que no nos confiamos ni tantito de que no hayan iniciado bien”, apuntó Carlos Pérez.

