Chivas Femenil: Daniela Pulido aseguró que ganaba 4 mil pesos al mes en el Rebaño

Luego de que se anunciara su salida de Chivas Femenil, Daniela Pulido lamentó su falta de minutos y habló de su sueldo en el Rebaño Sagrado.

"Un tema que es delicado y se tiene que tocar es el tema del sueldo, es un tema muy crítico. Yo empecé ganando en Chivas 2 mil 500 pesos, tenía que irme en camión, tenía que ser responsable en la escuela y no faltar a entrenamientos. Hoy en día gano 4 mil pesos al mes, pero el club me queda a una hora de mi casa", explicó la defensora en un video.

"No podemos vivir de esto. Yo ganaba 4 mil al mes, pero hay compañeras que ganan menos que eso, es imposible mantenerse con 2 mil pesos al mes, es por eso que me orillan a tomar esta decisión, quiero llegar a un lugar donde valoren mi tiempo y mi trabajo", agregó.

Pulido dejó claro que su relación con la directiva encabezada por Nelly Simón no fue la mejor, además de que tampoco recibió mensajes claros del técnico Édgar Mejía y su grupo de trabajo.

"Cuando te dicen, 'va a venir una nueva directiva (Nelly Simón) a apoyarte más, a darte lo que necesitas', piensas que va a ser algo diferente, pero la realidad es que no. Yo en lo personal lo viví, iba a entrenar, nunca falté, nunca llegué tarde, nunca tuve una multa. Siempre defendí la playera, la respeté y la voy a respetar toda mi vida", manifestó.

La jugadora señaló que estuvo relegada los últimos meses y no por qué no era tomada en cuenta en los partidos.

"No es la manera correcta. Tú como futbolista haces las cosas bien, entrenas y das todo de ti y que no te den la oportunidad de jugar ni un minuto, de mostrar tus cualidades, no es

la mejor manera de terminar, no es la manera en que hubiera querido salir de Chivas".

"Yo tuve acercamientos con el cuerpo técnico, de 'oye, ¿qué me falta?, ¿qué hago?, nunca tuve una respuesta directa, incluso hubo momentos donde yo no me sentía parte del equipo, no estar entre las convocadas es difícil. Tomé esta decisión por falta de minutos, de confianza".