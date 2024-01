Jenni Hermoso ya está en Monterrey para ser presentada por Tigres Femenil

El tan esperado fichaje de Tigres Femenil para el Clausura 2024, Jennifer Hermoso, ha llegado a Monterrey y se muestra entusiasmada por unirse a las Amazonas. La delantera española, exjugadora de Pachuca, expresó su emoción al aterrizar: "Venir a Tigres es una de las cosas que más deseaba y espero disfrutar de esta plaza".

La llegada de Hermoso no pasó desapercibida, ya que alrededor de 200 personas se congregaron en el aeropuerto de Monterrey para darle la bienvenida. La afición, con máscaras similares a su rostro, coreaba emocionada: "¡Jenni, Jenni!".

Con la determinación de ganar títulos en la Liga MX Femenil, algo que no logró con Pachuca, Hermoso ve en las Amazonas el equipo ideal para alcanzar ese objetivo: "Es un club de los más grandes, para mí Tigres es algo especial. Siempre me ha gustado antes de venir aquí, y es un reto porque yo quiero ganar en México y no hay nadie mejor que Tigres".

La jugadora de 33 años también destacó el protagonismo de Tigres en el fútbol mexicano femenil y elogia a su apasionada afición: "Es uno de los mejores equipos que hay en México, tiene una de las mejores aficiones, y a disfrutar del fútbol y poder ganar títulos".

Jenni Hermoso se dirigirá al Volcán para ser presentada ante la afición de las Amazonas, justo antes del enfrentamiento contra Atlético de San Luis en el debut del Clausura 2024. Acompañada por Alison González y Thembi Kgatlana, las nuevas incorporaciones del torneo, Tigres Femenil busca reforzarse para conquistar nuevos éxitos en la temporada que se avecina.

