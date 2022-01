Liga MX Femenil: Arranca el décimo torneo del Circuito Rosa

Este viernes arranca el Clausura 2022 de la Liga MX Femenil y se espera sea muy especial. Será el décimo torneo en la historia del balompié femenil profesional y podría haber grandes sorpresas.

La primera edición se jugó en el 2017 y desde entonces América, Chivas, Monterrey y Tigres se han coronado en el máximo circuito, siendo las Amazonas las más dominantes con cuatro títulos.

Si bien es cierto que el conjunto de Tigres femenil ha dominado a placer el campeonato femenil, es un hecho que Rayadas ya dio un golpe en la mesa y en esta temporada histórica se espera que las Águilas del América se conviertan en un equipo de primer nivel gracias a la bombazos que soltó en en mercado de fichajes, con las llegadas de Katty Martínez y Allison González.

A pesar de ello, Mazatlán y Cruz Azul inauguran la fecha uno con las ilusiones renovadas, sobretodo las cementeras que se reforzaron en serio y que contarán con Tania Morales como principal figura.

En la fecha uno también destaca el debut de las campeonas Rayadas ante Querétaro, así como el duelo de alta tensión entre América y Atlas .

Cabe destacar que aunque fueron derrotadas en la última final, las Amazonas se mantienen como las grandes favoritas y también se reforzaron de manera internacional con la nigeriana Uchenna Kanu.

JUEGOS MÁS IMPORTANTES

J1 América vs Atlas

J1 Pachuca vs Chivas

J2 Pumas vs América

J2 Tigres vs Chivas

J3 América vs Rayadas

J5 Chivas vs Cruz Azul

J6 Cruz Azul vs América

J6 Rayadas vs Pumas

J7 Pumas vs Cruz Azul

J10 América vs Chivas

J11 Tigres vs Cruz Azul

J14 Pumas vs Tigres

J15 Cruz Azul vs Rayadas

J16 Chivas vs Pumas

J16 Rayadas vs Tigres

J16 Atlas vs Chivas

J17 Tigres vs América

J17 Chivas vs Rayadas

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: FECHAS, HORARIOS Y CANALES PARA VER LA JORNADA 1 DEL CLAUSURA 2022