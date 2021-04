Liga MX Femenil: Chivas goleó a Rayadas con triplete de Joseline Montoya

Una manita. Chivas derrotó por un contundente marcador de 5-0 a Monterrey en la Jornada 16 del Guardianes 2021 de la Liga MX Femenil.

El Rebaño Sagrado llegó a 36 puntos y se apoderó, momentáneamente, del liderato general, ya que Tigres podría recuperar dicho puesto si no pierde ante Mazatlán FC.

Edgar Mejía no pudo contar con los servicios de su goleadora Alicia Cervantes (le dieron descanso por una sobrecarga muscular); sin embargo, su equipo no sufrió por goles, pues Joseline Montoya se lució con un 'hat-trick' en el Akron.

En el primer tiempo, Chivas y Monterrey no se hicieron daño, aunque hubo una polémica por un penalti que no marcó Francia González.

Isabella Gutiérrez abrió el marcador luego de que recibió un 'regalito' por María Sánchez; en la siguiente jugada cayó el gol de Carolina Jaramillo.

El equipo femenil de Chivas también hizo la polémica celebración del 'circo' que realizaron Adolfo Bautista y Omar Bravo el Clásico Nacional del Apertura 2006.

Joseline Montoya salió inspirada y en media hora le metió tres goles a Alejandría Godínez, convirtiéndose en la ‘MVP’ del equipo de la Perla de Occidente.

“Se refleja el trabajo del equipo. Me he esforzado mucho, he trabajado todos los días. Pensábamos en que no iba a ser un rival fácil. No queríamos perder en casa. Queremos cerrar de la mejor manera”, contó la 17 en entrevista con Chivas TV.