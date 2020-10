Liga MX Femenil: Chivas y Atlas disputarán un Clásico Tapatío 'calientito'

El Clásico Tapatío Femenil está calientito. La Capitana de las Rojinegras, Ana Gaby Paz, respondió a las declaraciones de la jugadora de Chivas, Alicia Cervantes, quien afirmó que el equipo rojinegro son sus ‘clientas’ asegurando que el momento para hablar es dentro de la cancha.

"Creo que estamos tranquilas, porque no dependemos de una sola jugadora. Nosotros trabajamos en conjunto y nosotras hablamos en la cancha, no nos interesan cuestiones de peleas en redes sociales y nosotros dependemos de todo el equipo, al final, el mañana es cuando se tiene que hablar y no desde antes", afirmó la jugadora de Atlas.

Asimismo, por su cuenta el entrenador del conjunto de La Madriguera, Fernando Samayoa destacó que la versión actual del Rebaño Sagrado es la que mejor ha visto desde que llegó al club.

“Me parece que Chivas es la mejor versión que he visto desde mi llegada, pero nosotros hemos visto un crecimiento. No veo favoritos, sería faltarle el respeto a la institución y debemos seguir en la misma sintonía. No es un partido de Liguilla, es una Final y hay que ganarla. Un partido de una Final y así la tienen que disputar", comentó el entrenador de Atlas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS FEMENIL: CAROLINA JARAMILLO VE SIMILITUDES ENTRE CLÁSICO TAPATÍO Y REGIO