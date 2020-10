Chivas Femenil: Carolina Jaramillo ve similitudes entre Clásico Tapatío y Regio

Después de un paso glorioso con Tigres, Carolina Jaramillo jugará su primer Clásico Tapatío ante Atlas, aunque la centrocampista no desconoce este tipo de partidos.



"En lo personal digo que cualquier partido es importante, no menospreciamos a ningún rival. Es un clásico que no he jugado, pero jugué otros clásicos. Me han comentado que este Clásico se juega a muerte y tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes para ganar esos tres puntos", dijo Jaramillo.

"Obviamente jugué el Clásico regio, se vive muy apasionadamente y estoy segura que aquí igual, quizá será diferente pero estoy ansiosa de jugarlo, me han dicho que se juega a tope, se gana se festeja, si se pierde salimos tristes y no queremos eso. Venimos muy motivadas después de ganarle a Rayadas. Saldremos a darlo todo por esos tres puntos", añadió.

Por otra parte, la jugadora del Rebaño lamentó la terrible lesión de Tania Morales, capitana rojiblanca, y espera que pronto pueda volver al Redil.

"La verdad me dolió mucho no lo voy a negar, me dolió mucho su lesión, me pego bastante, no me lo esperaba. He hablado con ella y espero no se retire, la estoy esperando para volver a jugar, es una posición que ella juega y le he aprendido bastante. Ella tiene demasiada experiencia en esto, le he aprendido, a lo mejor ella no sabe, pero en cada entrenamiento como hace mucho no jugaba ahí, veo como juega esa posición y le he aprendido bastante. No tanto de pesar porque confío en mis compañeras, pero sí la vamos a extrañar porque es una capitana que te motiva, ahora nos toca a nosotras hacer esa labor de capitanas y motivarnos unas a otras", apuntó

Cada semana trabajamos a tope todas, dando nuestro 100 porque sabemos que si no lo damos en el entrenamiento, en el partido no lo haremos. Ahora que le ganamos a Rayadas al día siguiente le dimos vuelta a la página para pensar en Atlas, no menospreciamos a ningún rival y no nos podemos confiar porque cualquier equipo nos puede ganar.

