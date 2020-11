Liga MX Femenil: El Clásico Chivas vs América, entre los platillos de Cuartos de Final

Quedó definida la Liguilla de la Liga MX Femenil y habrá Clásico Nacional en Cuartos de Final. Después de la derrota de Chivas ante Tigres, el Rebaño amarró el duelo contra el América en la siguiente ronda.

La Fase Regular de la Liga Femenil dejó muchas sorpresas, el subliderato de Atlas fue una de ellas y ahora las rojinegras se verán las caras en la Fiesta Grande contra Querétaro, otro de los equipos que sorprendió.

Por su cuenta Tigres, líder general del campeonato, chocará contras las Tuzas de Pachuca, quienes llegan con una dolorosa derrota de 3-0 ante las Águilas.

El otro enfrentamiento corresponde a Rayadas, vigente campeón del certamen, en contra de Pumas, un equipo que a lo largo de la temporada regular se mostró muy inestable.

Sin duda todos serán duelos muy parejos, incluido el de las felinas contra las hidalguenses, pues a pesar de haber avanzado como el octavo de la tabla, su gran experiencia en la fase de eliminación directa las convierte en un rival peligroso.

¿CUÁLES SERÁN LOS DUELOS?

Tigres vs Pachuca

Atlas vs Querétaro

Rayadas vs Pumas

Chivas vs América

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX FEMENIL: AMÉRICA SE LLEVÓ EL CLÁSICO ANTE CHIVAS CON DOBLETE DE ESPINOSA