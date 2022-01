Héctor Herrera: 'El respaldo y el trabajo de Martino no están en juego en la Eliminatoria'

Héctor Herrera aseguró que el puesto de Gerardo Martino al frente de la Selección Mexicana no está en juego sin importar los resultados que se obtengan de los próximos tres encuentros de Eliminatoria rumbo a Qatar.

"El respaldo y el trabajo de Gerardo Martino no está en juego. Cuando los resultados y los objetivos no se alcanzan es normal que se planteen ese tipo de cosas. Estoy agradecido que me dé la oportunidad de estar acá, es verdad que hemos tenido resultados no alcanzados que para México es una obligación, pero creo que también hemos perdido dos Finales, peor es perderlas sino no llegar, eso hubiese sido peor", comentó Herrera en entrevista para TUDN.

El centrocampista del Atlético de Madrid pidió más apoyo a la afición hacia el Tricolor ya que es un largo camino para llegar a la Copa del Mundo.

"Sabemos el camino, lo que queremos y eso no se debe de poner en juego, mucho menos en un momento tan importante como una clasificación y debe salir la unión, debe ser de parte de todos, de ustedes, de la afición, si vamos al Mundial no vamos solo nosotros, vamos todos y es buen momento para generar esa unión", dijo.

Para Herrera, la Selección Mexicana es una gran potencia; sin embargo, falta demostrar dentro de la cancha el el apoyo de los aficionados.

"Somos una gran potencia, así lo veo, y es tiempo que demostramos lo que somos como país en unión y fuerza, vamos a jugar otros países y sentimos la localía del país y los que vienen acá no sienten lo que deberían de sentir, con lo grande que es el estadio, la afición debería generar más impacto en los rivales", concluyó.

