Javier Aguirre sobre tener a Lewandowski como rival del Tri en Qatar: ‘Estamos jodid*s’

Javier Aguirre aseguró que la situación que va a atravesar la Selección de México en el Mundial de Qatar 2022 será muy complicada; sobre todo al tener rivales como Lewandowski.

“Lo he visto por la televisión, no me ha tocado enfrentarlo en el terreno de juego. Tremendo ‘killer’ de toda la vida”, destacó en rueda de prensa el técnico del Mallorca.

“Además nos toca en el grupo de México en el Mundial, con Polonia, estamos jodid*s”, aseguró el estratega mexicano.

“Es un matador de área, no le puedes permitir ni un centímetro porque te la manda a guardar. Desde cualquier parte”, comentó previo al duelo contra el Barcelona.

Asimismo, aplaudió el buen proceso de adaptación que ha tenido el polaco, pues incluso bromeó al aseverar que habla mejor el castellano que él.

