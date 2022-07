Johan Vásquez sobre Qatar 2022: 'El primer paso es Polonia, nos jugaremos la vida'

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial de Qatar 2022, y para Johan Vásquez, el partido más importante será ante Polonia, pues contra ellos abrirán el torneo.

Por lo tanto, el exjugador de Pumas pide no adelantarse a los siguientes partidos y enfocarse exclusivamente en los polacos.

"Sabemos lo que nos espera, es un Mundial no es que te vas a enfrentar ahora a cosas fáciles, es un Mundial donde todo es difícil. No podemos pensar que con Argentina o perdemos y ganamos los otros dos y estamos dentro.

"No, el primer paso es Polonia, nos jugaremos la vida, no pensar que tenemos dos vidas más y podemos reaccionar porque si se pierde con Polonia creo que es el partido más clave de todos, no podemos pensar que uno es más fácil que otros, es ir partido a partido", mencionó para ESPN.

El zaguero cambió de equipo este verano luego de descender en la Serie A con el Genoa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ERICK GUTIÉRREZ SOBRE FRACASOS DEL TRI: 'NOS DUELE QUE NO HAYAN CALIFICADO, HAY PRESIÓN PARA TODOS'