Santiago Giménez sobre el Tri en Qatar 2022: 'Quiero que sea Campeón del Mundo'

Santiago Giménez se encuentra en el mejor momento de su carrera pues se ha convertido en una figura del Feyenoord a pesar de jugar pocos minutos, mismos que son aprovechados por el atacante mexicano que, actualmente, es el máximo goleador de la Europa League.

Sin embargo, Gerardo Martino adelantó en conferencia de prensa que de estar sano Raúl Jiménez, el 'Bebote' se quedará fuera de la lista de 26 futbolistas, situación que no es mal vista por el delantero del equipo de Rotterdam.

Y es que el jugador del Feyenoord le deseó el mayor de los éxitos al Tri en el Mundial de Qatar 2022 estando o no en la convocatoria, pues quiere que la Selección se lleve el torneo. "Quiero que sea Campeón del Mundo (México)", expresó Santiago Giménez, embajador de Liverpool.

Asimismo, el 'Bebote' habló sobre su fichaje con el club de Países Bajos, donde reveló que su papá, Christian 'Chaco' Giménez, lo felicitó por atreverse a dejar el futbol mexicano y emigrar al Viejo Continente.

"Mi papá me dice que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Él estuvo acá hace unos días, vivió lo que he estado viviendo y le encantó, me dice: ‘hijo es la mejor decisión que pudiste haber tomado'. Si bien tuve la oportunidad de quedarme, como bien dices, decidí buscar mi sueño, decidí buscar mis anhelos, Dios me puso aquí para algo, estoy muy contento aquí y sé que mi familia está muy contenta", declaró.

Por último, Santiago Giménez agradeció el apoyo que le ha dado la afición del Feyenoord, quienes incluso le dedicaron un cántico luego de que marcara el tanto que le daba el pase a la siguiente ronda de la Europa League.

"He sentido mucho amor de la afición y eso me da gasolina y me motiva para sacar lo mejor de mí", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SANTI GIMÉNEZ SOBRE NO IR A QATAR: 'NO HAY QUE APAGAR LA VELA DE ALGUIEN PARA ILUMINAR LA TUYA'