Yon de Luisa espera aforo de 40 mil espectadores en el Azteca para el partido vs Estados Unidos

Yon de Luisa habló sobre el nuevo protocolo con el que se intentará erradicar el grito homofóbico de los estadios, el cual le ha ocasionado muchos problemas a la Selección Mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022.

Para los juegos contra Costa Rica y Panamá solo podrán ingresar 2 mil aficionados al Estadio Azteca, tendrán que registrar sus boletos y obtener un código QR.

La idea es tener un mejor control, para que puedan ingresar más personas a los juegos contra Estados Unidos y El Salvador.

“Queremos probar el proceso con una cantidad de personas reducida para que cualquier aprendizaje que tengamos lo podamos implementar en los partidos de marzo. Pensemos que en ese mes seguramente estaremos abriendo el Estadio Azteca para 35 o 40 mil personas. Si hay que corregir algo hay que hacerlo antes. Solo vamos a probar los accesos", mencionó el presidente de la Femexfut en conferencia de prensa.

“Todo se hace para su beneficio, para que puedan seguir yendo a los estadios y para que todos los que no cometen actos discriminatorios no sean castigados. Si alguien hace algo que no está bajo los lineamientos que nos pone la FIFA o el Conapred, será castigado. La idea es que todos los que se portan bien no sean afectados”, explicó.

Yon de Luisa también habló sobre el comentario de Héctor Herrera, quien dijo que los rivales ya no se sienten 'cagados' al momento de jugar en el Estadio Azteca.

“Me parece que el comentario puede ser válido en el contexto de la presión que ejerce la afición. No estoy de acuerdo con que ya se perdió la comunión. Nosotros tenemos una extraordinaria afición, que nos apoya dentro y fuera del país. Estamos convencidos que su apoyo será fundamental", finalizó.