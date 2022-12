Al regreso del cuerpo técnico de la Selección Nacional, un aficionado se hizo de palabras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con Norberto Scoponi, exauxiliar del Tata Martino.

Al contingente que dirigió a los aztecas, no han parado de lloverles críticas y señalamientos desde que el combinado nacional perdió en el mundial Qatar 2022, principalmente en redes sociales, sin embargo en esta ocasión, un hombre fue quien, en persona, le reclamó a exestratega Gerardo Martino y su cuerpo técnico.

“Idi... argentino. Idi... argentino”, le dijo a Scoponi quien respondió de manera inmediata: "Soy más mexicano que vos porque pago impuestos y vos no pagás”. De nueva cuenta, el sujeto volvió a decirle una ofensa: "Sácate a la v...".

“Nada más viniste a robar Tata” CAOS en la llegada de Gerardo Martino a CDMX Recibió insultos por parte de algunos aficionados. @TUDNMEX pic.twitter.com/8cfrCdvr6e — Alan Lara (@alanlarav) December 4, 2022

Los reproches no quedaron ahí, el aficionado les resprochó no haber llevado al Chicharito Hernández, por lo que el argentino respondió: 'No digas boludeces'.

Finalmente la cantidad de aficionados y medios presentes en la Terminal 2 del aeropuerto, provocó que Gerardo Martino, tuviera que salir lo más rápido posible con seguridad privada quienes le abrieron paso.

