Alan Pulido aspira a un regreso triunfal a la Selección Mexicana y pide llamado al 'Jimmy'

Alan Pulido se encuentra en un buen momento y tiene la mira puesta en un retorno a la Selección Mexicana. La sólida temporada que ha tenido en la Major League Soccer, anotando 14 goles, ha renovado su esperanza de vestir de nuevo la camiseta del 'Tri'.

El mexicano, quien se coronó como el máximo goleador mexicano de la temporada 2023 de la MLS, ha experimentado un regreso triunfal después de una ausencia en 2022 debido a una lesión en la rodilla izquierda. Sus 14 goles en el presente año lo ubican entre los diez máximos goleadores de la liga, un mérito indiscutible.

En una entrevista con AS, Pulido expresó su deseo de volver a representar a la Selección Mexicana: "Sí, claro, obviamente trabajo para ello. Ojalá se pueda dar pronto un llamado. Seguir teniendo este nivel, seguir marcando goles. Ojalá podamos calificar a los playoffs. Que pueda regresar a la Selección sería un reto importante para mí".

Su última participación con el 'Tri' se remonta a la final de la Copa Oro en 2021, cuando ingresó como sustituto en un partido que terminó en derrota 0-1 ante Estados Unidos en Las Vegas.

A pesar de que Pulido aún no ha tenido comunicación con Jaime Lozano, el actual entrenador de la Selección Mexicana, ve con optimismo esta nueva etapa.

"No, no he tenido la oportunidad de hablar con él. Pero si he visto la forma en que juegan, he analizado los partidos y yo creo que es un buen proceso. Ojalá y pueda estar ahí, que me den la oportunidad para poder competir. Creo que, si sigo en este buen nivel, pronto se puede dar un llamado", señaló.

El delantero, que ha anotado 14 goles en 27 partidos en la MLS, llegando incluso a marcar nueve en siete encuentros, está confiado en su presente. En junio, recibió el premio al Jugador del Mes en la MLS,

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: ANDRÉ JARDINE ASEGURÓ QUE QUIÑONES TENDRÁ UN FUTURO PROMETEDOR CON EL TRICOLOR