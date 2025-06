Alberto Aguilar ante las críticas sobre el “Tala” Rangel: “Se le está cargando la mano”

Después de que el arquero mexicano, Raúl Rangel fue objeto de críticas por parte de la afición, tras la goleada ante Suiza, el ex entrenador de porteros de Javier Aguirre, Alberto Aguilar, aseguró que se le está cargado la mano al guardameta de Chivas, ya que no vio que fuera algo tan catastrófico.

“No lo veo tan, tan catastrófico, como lo quieran hacer ver. Desde luego que no puedes tapar el sol con un dedo y ante la evidencia no puedes mencionar otra cosa. Yo creo que se le está cargando la mano. El partido fue, en general fue un partido que la defensa también adoleció de recursos para poderse mostrar y tener un mejor desempeño”, señaló.