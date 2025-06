La Volpe confiesa ‘debilidad’ por jugador de Chivas y lo quiere ver con México en el Mundial

La Copa Oro está por comenzar y el torneo servirá como laboratorio para que Javier Aguirre defina a los convocados rumbo a la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, quien también ha externado su opinión sobre los posibles talentos del Tri es Ricardo Antonio La Volpe, quien sorprendió al destacar a una joven promesa que aún no debuta con la Selección Mayor.

La Volpe. exentrenador del Tri | IMAGO7

Durante su participación en Faitelson Sin Censura, La Volpe elogió a Hugo Camberos, futbolista de las Chivas, como un posible as bajo la manga para México en el Mundial. Aunque el joven no ha sido convocado aún al primer equipo nacional, el exentrenador considera que podría ser una pieza clave con el trabajo adecuado.

"Hay un pibe que a mí me encanta porque son los jugadores que a mí me gustan en el último tercio de la cancha, necesita los grandes equipos, en el último tercio donde se necesita el desequilibrio o la contundencia, ( Hugo) Camberos, por ejemplo ", declaró La Volpe en Faitelson Sin Censura.

Camberos es material de Selección Mexicana para La Volpe | IMAGO7

Además, La Volpe opinó sobre la ausencia de Alejandro Zendejas, quien optó por jugar con Estados Unidos. En su lugar, propone a Roberto ‘Piojo’ Alvarado como un jugador con las características necesarias para asumir ese rol en la ofensiva mexicana.

"Para mí un habilidoso, Alvarado, me vas a matar, lo pongo como un Messi, en medio del central izquierdo y el lateral. Me encanta por definición, para mí es un Zendejas, perdimos a Zendejas, bueno, yo me buscaría a Alvarado, yo digo por derecha porque siempre lo veo jugar mejor por ahí, como Messi, zurdo, puede dar el pase de gol, patear, definir".