Beto García Aspe no durmió dos meses tras fallar penal en el Mundial de Estados Unidos 1994

Fallar un penal es algo doloroso. Y hacerlo en una Copa del Mundo lo es todavía más. Eso bien lo sabe Alberto García Aspe, que en la Copa Mundial de Estados Unidos 1994 erró el primer disparo en Octavos de Final ante Bulgaria.

El entonces jugador de Necaxa le dio el empate a la Selección Mexicana en el tiempo reglamentario, precisamente de penal, por lo que su error en la tanda de desempate fue doloroso.

García Aspe no durmió por dos meses

En el pódcast Bolita x favor, el exjugador reconoció que es algo que nunca podrá olvidar, pero que se ha acostumbrado. Sin embargo, aceptó que en su momento fue muy doloroso.

García Aspe recordó su actuación en el Mundial 1994 | MEXSPORT

"Fallar, siempre me lo van a recordar, pero ya te acostumbras. Me vale. Todos fallamos en la vida. En su momento sí me costó trabajo, dos meses pensando '¿Por qué dudé esa fracción de segundo?'", declaró.

Recordó que tras su falla, Jorge Campos atajó a Krassimir Balakov, pero vinieron las fallas de Marcelino Bernal y Jorge Rodríguez. "Nadie recuerda otros compañeros, todos me recuerdan a mí. Y así voy a vivir".

"Yo estoy convencido de que si la hubiera metido, hubiéramos ganado porque hubiera dado la confianza" añadió.

Aspe erró su penal en 1994 | MEXSPORT

Aprendió de su falla

Por último, señaló que rara vez dudaba al cobrar un penal, pero que en esa ocasión como ya había tirado uno, no supo si repetirlo. "Fue complicado pero eso me obligó a prepararme".

"Después llegó Francia 98, pero me preparé cuatro años de martes a viernes entrenaba penales. Pero sí fue doloroso", finalizó.

