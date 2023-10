Carlos Acevedo reapareció después de varios meses de inactividad por una lesión, el guardameta admitió que su regreso le dio alegría, pero que se perdió de un verano atractivo con Selección Mexicana.

"Sentimientos encontrados, me perdí un verano que me daba mucha ilusión con la Copa Oro, me perdí la Nations League que para mí era muy importante el poder jugar en Estados Unidos, pero bueno, así ha sido mi vida, así ha sido mi historia y yo voy a luchar todos los días de mi vida poder regresar a selección nacional que es mi más grande sueño", reconoció el arquero.

Sobre los 4 goles que recibió esta noche y la derrota que se llevó su equipo no negó irse dolido del estadio, aunque tiene claro que el trabajo los sacará de la situación en la que se encuentran.

"Obviamente dolido por el resultado, cometimos los mismos errores del torneo, pero ya estamos aquí, hay que seguir trabajando y dando la cara y trabajando porque es la única manera de salir adelante", sentenció Carlos Acevedo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PABLO REPETTO TRAS DERROTA ANTE AMÉRICA: 'NO VI REFLEJADA EN LA CANCHA LA DIFERENCIA DE PUNTOS'