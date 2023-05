Carlos Salcedo desea regresar a la Selección Mexicana, pero sabe que eso no depende de él, sino de los altos mandos de la FMF y del técnico Diego Cocca.

El nuevo defensa del Cruz Azul no ha sido convocado al Tri desde la Final de la Copa Oro 2021 de Concacaf contra Estados Unidos, juego en el que tuvo una discusión con Jorge Theiler, uno de los auxiliares del exentrenador Gerardo Martino.

"Primero me enfoco acá (en su club). Al final creo que ha sido un poco injusto, pero yo no decido. Si se tiene que dar, se va a dar. Yo tendré que hablar dentro del campo, que es lo que me compete", mencionó tras llegar a la capital.

En días anteriores, Carlos Salcedo habló con RÉCORD sobre su veto, cree que "se hizo una mala versión sobre el tema" y dijo que no le gusta hablar del pasado, pues afirmó que él sí es un caballero.

Ha disputado 48 juegos con la Selección Mexicana, incluyendo los cuatro de la Copa del Mundo de Rusia 2018, pues fue titular indiscutible con el colombiano Juan Carlos Osorio.

Es uno de los jugadores más experimentados en la Liga MX, recordando que en años anteriores jugó en la MLS (Real Salt Lake y Toronto FC), la Bundesliga (Eintracht Frankfurt) y la Serie A (Fiorentina).

En los próximos días, se presentará en las instalaciones de La Noria, para que les realicen los exámenes médicos y posteriormente se integrará a los entrenamientos.

Los jugadores del Cruz Azul viajarán el próximo sábado a Ixtapa Zihuatanejo, en donde realizarán trabajos en playa.

