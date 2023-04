Carlos Salcedo fue vetado de la Selección Mexicana por discutir con el auxiliar de Gerardo Martino.

El defensa central tuvo un roce con el argentino, Jorge Theiler, durante la Final de la Copa Oro 2021 contra los Estados Unidos.

Esto hizo que el 'Tata' lo dejara de convocar y se perdiera la Copa del Mundo de Qatar 2022, aunque estaba en un buen nivel.

El ahora jugador de FC Juárez no quiso dar detalles del veto, pues no cree que sea el momento adecuado.

"La verdad no me gusta ahondar mucho en cosas que no. Creo que se hizo una versión mala sobre el tema y lo llegué a platicar varias veces con gente del medio, con entrenadores que en ese entonces tenía y ellos me dieron su punto de vista, pero al final cada cabeza es un mundo. Yo sí soy un caballero.

"No me gusta hablar del pasado, eso queda ahí enterrado. Si hay gente que le gusta ir y despertar al pasado, es respetable. En su momento tendré la oportunidad de contar mi versión y decir las cosas como fueron, creo que ahorita no es el momento", mencionó en entrevista exclusiva con RÉCORD.

También habló sobre Javier Hernández, quien fue vetado de la Selección Mexicana por un tema de indisciplina. El 'Chicharito' dijo recientemente que tuvo que asumir "el rol de villano" para no llevarse "entre las patas" a uno de sus compañeros. El máximo goleador del Tri pagó un precio muy alto, pero considera que valió la pena.

"Sí, vi la entrevista. ¿Qué puedo decir? Creo que fue algo contundente. Hoy en día uno como jugador tiene que empezar a cambiar esa mentalidad y enfocarse más en lo que pase dentro del campo que lo que ocurra afuera", finalizó.

