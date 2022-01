Efraín Juárez: 'Carlos Vela y Chicharito sumarían a la Selección Mexicana'

Carlos Vela y Javier Hernández son mexicanos referentes en la MLS, pero ninguno de los dos son parte de la Selección Mexicana, y para Efraín Juárez, quien los conoce bien, pues son de la misma generación, son jugadores que le aportarían mucho al Tricolor, y lo han demostrado en sus equipos LAFC y LA Galaxy, respectivamente.

“Gente de esa calidad más que hacer falta, siempre suma porque la selección es lo más importante y lo más grande, y no hay nadie por encima de ella, claro que sumarían y es la realidad, porque tener a lo mejor siempre ayuda, pero es complicado hablar a lo lejos y no sé, no entiendo las circunstancias, habrá razones y los protagonistas sabrán el porqué.

"Cuando se habla de ellos son palabras mayores en este país y por eso es un orgullo conocerlos, que sean mexicanos y ojalá vengan más. Están haciendo bien las cosas, aquí los respetan muchísimo, se les habla muchísimo, son parte fundamental de sus equipos, pero también de la liga para el crecimiento que está teniendo”, dijo a RÉCORD.

Juárez, quien fue Campeón del Mundo Sub 17 en 2005 con Vela, y con el Chicharito jugó un Mundial Sub 20 en 2007, explicó lo que ambos futbolistas han hecho en Estados Unidos.

“Con Carlos hablo mucho, con Javier nunca hemos jugado en contra, la pandemia ha hecho estos dos años complicados, pero sabe y entiendo lo que pienso de él. Carlos es el máximo goleador en la historia de la liga, nada más, y Javier tuvo un tema de lesión que le complicó, pero si vemos sus números son impresionantes y si hubiera jugado todos los partidos tal vez habría sido Campeón goleador”, señaló.