Erik Lira sobre no se llamado al Tri por Diego Cocca: "No me afecta"

Erik Lira no se desanimó porque Diego Cocca no lo convocó para el juego amistoso entre México y Estados Unidos, el cual se realizará el día de mañana en Glendale, Arizona.

El joven mediocampista se enfoca en hacer las cosas bien en Cruz Azul y está seguro de que en algún momento lo volverán a convocar.

"Yo quiero estar en la selección. Yo siempre digo que si un jugador no quiere estar en selección, no tendría por qué jugar futbol. No hay nada más lindo que defender a tu país", mencionó en conferencia de prensa.

"No he recibido ningún tipo de contacto, pero no pasa nada, no me afecta. El proceso es muy largo. Hay que seguir peleando", agregó.

Uriel Antuna y Carlos Rodríguez sí fueron convocados para el duelo del Tri con el conjunto de las Barras y las Estrellas.

Erik Lira habló una vez más sobre el supuesto interés que tiene el Udinese en sus servicios, dijo que es solo un rumor, pero obviamente le gustaría jugar en Italia.

"Me hace falta mejorar muchas cosas. Tenemos que estar a tope en todo y no conformarnos. Es solo un rumor, pero yo voy a trabajar para que se haga realidad", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANTONIO MOHAMED ESTÁ ENAMORADO DE PUMAS PERO... ¡APUNTA AL TRI!