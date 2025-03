Estados Unidos ‘roba’ una joya a México y lo convoca para la Nations League

Adiós al Tri. En pleno Final Four de la Concacaf Nations League, Estados Unidos ha hecho un movimiento para ‘robar’ una joya al futbol mexicano y ha convocado de emergencia al jugador mexicoamericano Brian Gutiérrez.

Brian Gutiérrez, jugador mexicoamericano | X: @USMNT

Gutiérrez originalmente no se encontraba en la lista de convocados por Mauricio Pochettino, pero ante las múltiples bajas por lesión que presenta que el conjunto de las barras y las estrellas, el juvenil del Chicago Fire fue llamado de emergencia.

Con 21 años de edad Brian Gutiérrez tenía la opción de jugar para México gracias a sus raíces, pues al ser hijo de padres mexicanos tenía la opción de representar al Tri, sin embargo, Estados Unidos se adelantó y lo convocó para esta Nations League, lo que está por cerrarle las puertas de la Selección Mexicana.

Cabe destacar que todo el proceso de Brian Gutiérrez en selecciones menores con límite de edad siempre lo realizó con Estados Unidos y nunca fue llamado por México en categorías inferiores, por lo que su salto a la mayor de los Estados Unidos era de esperarse.

His time to shine 🇺🇸



Brian Gutiérrez has been called up to the @USMNT for the upcoming 2024-25 Concacaf Nations League Finals 🔥 #cf97 pic.twitter.com/K93tghgPP6

— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) March 18, 2025