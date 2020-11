Furch: 'Las ganas de estar con el Tri se van acumulando'

Jugar con la Selección Mexicana es un objetivo que no se quita de la mente Julio Furch. El delantero del Santos Laguna, ha externado en más de una ocasión sus deseos por defender la camisa tricolor y aún está a la espera de obtener su nacionalidad.

El buen rendimiento que ha conseguido el capitán de los Guerreros y su favorable adaptación al futbol nacional, se han presentado como incentivos para que Furch buscara obtener la ciudadanía mexicana y aunque los trámites para concretarlo se han pausado por la pandemia, el jugador no quita el dedo del renglón.

“Sí, justamente en estos días he hablado con la gente del club para poder acelerarlo pero es un proceso que se está tardando un poco por todo el tema de la pandemia lo han retrasado bastante y esperemos que pronto pueda haber noticias”, declaró en entrevista para RÉCORD.

Sin embargo, la tardanza de la documentación no han desanimado en lo absoluto al goleador de la Laguna, quien aseguró acumula el entusiasmo por ponerse a disposición de Gerardo Martino, incluso, es consciente de que el tener un buen desempeño con los albiverdes, le harían un candidato sobresaliente para jugar con el conjunto Azteca.

“Pero las ganas se van acumulando y ahora que se pueda dar ojalá me pueda ir bien dentro de la cancha, rendir aquí con Santos primero y bueno, hacer bien un papel aquí para poder estar elegible en algún momento”, manifestó.

Además, Furch, quien recientemente alcanzó su primera centena de goles en el balompié mexicano, consideró que estos resultados se deben en parte gracias a la comodidad que llegan a tener, principalmente con relación a la gente, característica que aseguró, le ha beneficiado en estos cinco años.

“Hay muchos que han llegado y que han triunfado y hay muchos que no. El futbolista argentino es de exportación. Quizás México es una tierra donde se puede acostumbrar de gran manera a la ciudad, la gente, creo que muchos se han sentido y el trato de la gente, el cariño es un plus que por ejemplo a mí me ha servido mucho”, expresó.

