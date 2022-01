Germán Villa: 'La Selección Mexicana está careciendo de líderes'

La Selección Mexicana ha complicado su boleto para clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022, luego de caer a la tercera posición del Octagonal de la Concacaf y empatar con puntos con Panamá; sin embargo, el principal obstáculo con el que México se ha enfrentado es con la falta de líderes dentro del Tricolor, aseguró Germán Villa, exseleccionado nacional.

"Como bien sabemos tendrían que ser 11 líderes y obviamente los que participan en la banca, sin duda siempre se destacan individualmente como líderes. Me parece que estamos careciendo de estos líderes. Si bien son todos jóvenes, pero ya con mucha trayectoria recorrida, pero me parece que no lo han puesto al servicio de la Selección ese liderazgo que debe haber", dijo Villa para TUDN.

Para el mundialista en Francia 98, son los jugadores de mayor experiencia los que tendría que tomar el liderazgo dentro del equipo por su trayectoria, pero no lo han hecho.

"Chicharito Hernández, Raúl Jiménez, Memo Ochoa, Andrés Guardado son los que tendrían que volverse los líderes natos por su trayectoria, pero me parece que la Selección ha carecido de este liderazgo", aseguró.

