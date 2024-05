Ya son más de 15 años de carrera profesional en los medios de comunicación para Gibrán Araige, periodista de TUDN encargado de cubrir a la Selección Nacional y quien ha tenido la oportunidad de vivir toda clase de experiencias con los jugadores del Tri.

“Una de mis experiencias más padres como reporteros siempre cuento la de Messi, lo entrevisté una vez y ese fue mi 'Boom', pero una de las cosas que más me ha gustado de ser reportero fue un viaje que hice a Europa con Marc Crosas para entrevistar a todos los seleccionados, entonces decidí llevarme cajas de Pulparindo al viaje y sorprenderlos a todos con uno porque si eres mexicano te gustan los Pulparindos”, reveló en entrevista con RÉCORD.

“El darles las cajas de Pulparindo fue muy extraño porque fue como ver las personalidades fuera de cada uno de los jugadores, normalmente te ven y dicen 'ahí viene este', tú sabes que muy queridos no somos y hay otros con los que te llevas chido y platicas bien, llevar esas cajas de Pulparindo me hizo darme cuenta de cómo son los futbolistas”, afirmó.

La anécdota de los dulces mexicanos lo puso en distintos escenarios, desde ver la felicidad que provocó un gesto tan simple hasta recibir el rechazo de uno de ellos.

“El primero fue Orbelín, él me escribió para que le llevara salsas y papas y a parte le entregué los Pulparindo y poca madre, pero por ejemplo tú conoces a Edson Álvarez que es serio, reservado y especial, nos recibió en Amsterdam y sé que hay que ser cuidadoso en la forma de preguntarle y cuando le di los dulces saqué al niño que lleva dentro, incluso nos tomamos una foto y me dijo que con los Pulparindo”.

“Caso contrario con el 'Guti', Erick Gutiérrez, le di los Pulparindos y me dijo 'yo no como estas cosas y me los regresó'; le dije pues para tus hijos o alguien y repitió que no les gustan, insistí con que los diera en el vestidor y no quiso y fue algo que no entendí; al final encontraba al que estaba detrás del jugador con esos Pulparindos cuando yo lo hice de 'compas' y me di cuenta quién está detrás del jugador con un simple dulce mexicano”, relató el reportero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JIMMY LOZANO CONFIRMA CAMBIO GENERACIONAL; EXPLICA AUSENCIA DE OCHOA, JIMÉNEZ Y CHUCKY