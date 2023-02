Gonzalo Pineda sobre el futuro del Tri: "No hay un proyecto"

El hoy entrenador del Atlanta United comentó en entrevista para MARCA Claro que el futuro para la Selección Mexicana luce más negro que brillante, esto debido a las decisiones que se anunciaron el pasado martes en la conferencia de prensa con Yon de Luisa y Mikel Arriola.

En dicha conferencia, donde se anunció la nueva estructura del Tri de cara la Mundial del 2026, la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX anunciaron algunas medidas para mejorar el rendimiento de cara a la siguiente Copa del Mundo, pero sin ser concretos en ninguna de las propuestas que vertieron ante los medios de comunicación.

"No tenemos un rumbo, no hay una estabilidad, no hay una continuidad, no hay un proyecto a mediano o largo plazo, vamos de que tengamos extranjero a ahora no tenemos extranjeros, un día hay 18 otro día hay 20, vamos cambiando continuamente las reglas y parece prueba fracaso… No veo tampoco quién se hace responsable de su decisión, vamos a regresar a lo que ya teníamos", comentó el exfutbolista.

Recordemos que no se nombró al entrenador de la Selección, que se optó por regresar a las liguillas, pero que tampoco cambió el sistema de competencia y que el ascenso y descenso sigue siendo un tema sin resolver, más de lo mismo, situación que no dejó a nadie contento en el mundo de futbol nacional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS RODRÍGUEZ TRAS LA ELIMINACIÓN DEL TRI EN QATAR: "UNO ACABA TRISTE, CON FRUSTRACIÓN"