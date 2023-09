Héctor Moreno sobre Julián Quiñones en el Tri: 'Tiene los mismos derechos'

Héctor Moreno, defensa de los Rayados de Monterrey, habló sobre Julián Quiñones, en donde aseguró que una vez que termine los trámites de naturalización tendrá el mismo derecho de vestir la camiseta de la Selección Mexicana.

"Tiene todos los derechos como mexicano. Si dentro de la cancha lo demuestra y encaja en el estilo de juego de Jimmy. No puedo dar una opinión si merece o no, no hay ningún tipo de debate, tiene los mismos derechos y la posibilidad de portar los colores de la Selección", expresó Moreno en entrevista para Marca.

Quiñones no solo podría ser considerado para portar la playera de la Selección Mexicana, sino que sería uno de los referentes en el ataque para los dirigidos por Jimmy Lozano, pues estaría conformando la delantera con Santiago Giménez, Raúl Jiménez y Henry Martín.

El futbolista de las Águilas del América se estaría uniendo a la lista de jugadores como Rogelio Funes Mori, Christian 'Chaco' Giménez, Damián Álvarez, entre otros, como los futbolistas extranjeros que se han naturalizado para jugar con la Selección Mexicana.

Por el momento, Quiñones tendrá que esperar para poder vestir los colores de México, mientras que los dirigidos por Lozano estarán enfrentando en esta Fecha FIFA a Australia y Uzbekistán en los Estados Unidos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡NO DESCARTAN DUPLA! 'CHACO' GIMÉNEZ VE A QUIÑONES JUGANDO JUNTO A SANTI EN EL TRI