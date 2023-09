Jaime Lozano sobre Julián Quiñones: "El grupo lo tomó bastante bien. Es un chavo muy dedicado"

Después de haber tenido la oportunidad de trabajar durante la semana con Julián Quiñones, el entrenador de la Selección Nacional, Jaime Lozano reveló que aprovechó los días para probarlo en diferentes posiciones, y que en todo momento hubo buena disposición por parte del delantero que está feliz con la invitación al Tri.

"Un niño con juguete nuevo (Quiñones). Él está feliz con la invitación, el grupo lo tomó bastante bien. Lo fuimos poniendo en varias posiciones. Cómo punta o media punta; tiene mucha versatilidad", comentó el Jimmy.

"Todos somos mexicanos. Somos o no somos. Julian es mexicano y tenemos que apoyarlo. Es un chavo muy dedicado y profesional; es lo que esperábamos de él. Si es mexicano y pueden sumar, hay que aprovecharlos", agregó.

Respecto a los regresos de Raúl Jiménez y Héctor Herrera al representativo nacional, el estratega aseguró sentirse satisfecho con lo poco que ha visto en ellos en las prácticas.

"Me gusta mucho lo que hace (Herrera) me parece que es un jugador que le puede dar mucho a la Selección. Es un referente y a mi me gusta. También aprovechar para conocerlo más de cerca. El llamado es por el momento", aclaró.

"Raúl Jiménez cada que toma el balón hace muy bien las cosas. A mí me gusta lo que hace, sabe cuando tiene que definir y asistir. Es titular en la premier, la mejor día", comentó Jaime Lozano.

