Hermosillo sobre el Tri: '¿Por qué 'Fallas' Mori si están Giménez o Aguirre?'

Rogelio Funes Mori destaca como uno de los mejores delanteros de la Liga MX y se naturalizó para probar su suerte con la Selección Mexicana. Sin embargo, el exfutbolista Carlos Hermosillo aseguró que hay otros jugadores talentosos mexicanos que también podrían portar la casaca del combinado azteca.

"La gente dice Funes Mori, es que no hay otro, ¡pues sí!, no va a haber otro porque no le dan oportunidad, pero tiene que haber un recambio. Yo digo, ¿por qué Funes Mori, por qué 'fallas' Mori? si tenemos a Santiago Giménez, al 'Mudo' (Eduardo Aguirre) de Santos, tenemos muchos jóvenes, ¿por qué no les dan oportunidad, por qué no?", dijo para RÉCORD el comentarista deportivo de Telemundo.

Asimismo, después de que el 'Mellizo' obtuviera su carta de naturalización y que posteriormente fue llamado por Gerardo Martino para disputar la Copa Oro 2021, Hermosillo aseguró que en estas Eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022, el seleccionador mexicano debería llamar a jugadores nacidos en México.

"Sabes que son Eliminatorias, sí, está bien, pero algún día tienen que enfrentar las Eliminatorias, qué es lo que está esperando, hay buenos jugadores por qué no darles oportunidades. Yo creo que es importante que nos demos cuenta, o sea yo entiendo que los técnicos están buscando resultados para que no los corran, pero yo creo que también los pueden tener con los jóvenes, tienen que darles más oportunidades nacidos en nuestro país", indicó.

Por otra parte, a pesar de que el jugador de Monterrey es el máximo anotador del conjunto regiomontano, al 'Grandote de Cerro Azul' no termina por convencerle que el nacido en Mendoza, Argentina sea convocado para jugar con el Tri.

"Yo le puse 'fallas Mori' a mi 'fallas Mori' no me gusta nada nada, me parece que es un gran jugador para la Liga MX. Qué bueno que se nacionalizó (sic), qué bueno que le interesa nuestro país, pero es como con los extranjeros que llegan a tu equipo, tiene que hacer más de lo que tú haces para que puedan jugar y Funes Mori no hace más, es uno más", señaló.

Finalmente, ante la sequía de goles que ha tenido Funes Mori con el Tri en comparación a lo que ha hecho con La Pandilla, el exdelantero se declaró que si de jugadores naturalizados se trata, le gustaría que llegará alguien de la calidad como el delantero de Tigres, André-Pierre Gignac.

"Eso a lo mejor la gente no lo entiende y dice que a lo mejor me puede cuestionar, pero yo me muero con los míos y ojo también si me dijeran vamos a nacionalizar (sic) a Gignac, bueno pues aplaudo, pero necesitamos un jugador de esos para que se nacionalice y vaya a selección necesitamos un jugador de esos, cosa que yo no entiendo", concluyó.

