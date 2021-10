Hermosillo sobre Santi Giménez: 'Me gusta mucho lo que hace'

El delantero de Cruz Azul, Santiago Giménez acaparó los reflectores, tras debutar con la Selección Mexicana en el partido amistoso frente a Ecuador, y dar muestras de que puede volver a ser llamado.

"Me gusta mucho lo que hace, lo que está aprovechando Giménez, Santi, me gusta mucho lo que está haciendo. Me parece que es un jugador que tiene un gran futuro", declaró Carlos Hermosillo, comentarista de Telemundo en entrevista con RÉCORD.

Santiago Giménez cumplió su sueño de portar la camiseta de la Selección Mexicana, y aunque ha tenido antecedentes con las categorías inferiores para el 'Grandote de Cerro Azul', el 'Bebote' es uno de los jugadores que merece más oportunidades con el Tri, pues el entrenador de La Máquina lo ha forjado para ser candidato.

"Juan Reynoso le ha ayudado muy bien y yo creo que ha aprovechado los minutos y que necesita minutos, sí. Me decía mi hijo un día 'Oye pá, yo quiero trabajar pero donde voy y me dicen sí tengo experiencia, pero cómo voy a tener experiencia si no me dejan', lo mismo yo diría (con Santiago Giménez)", expresó.

Aunque el cruzazulino de 20 años no tuvo oportunidad de marcar gol, el delantero destacó en dicho encuentro, tras haber sido muy insistente dentro del terreno de juego. Su mejor jugada fue cuando se metió al área rival y le brindó una asistencia Roberto Alvarado, quien fue el encargo de poner el 1-1 y formaron el tridente junto a Uriel Antuna.

