Hugo Sánchez alza la mano para dirigir al Tri: ‘Soy la persona indicada'

Estos días son clave para la Selección Mexicana, pues se elegirá al próximo director técnico. Nombres como Almada y Diego Cocca han resonado y ahora,en una ‘carta abierta’ Hugo Sánchez expresó su deseo de tomar al Tri.

A través de su columna para el Diario Esto, el pentapichichi lanzó su campaña. “Espero que los directivos no se equivoquen una vez más en decidir por un extranjero, porque tiene que ser mexicano”, remarcó acerca de los estrategas anteriormente mencionados.

“Yo diría que la persona indicada sería Hugo Sánchez, pero con el respaldo del 100 por ciento de los dirigentes, como lo pedí en un momento y no me lo dieron”, escribió refiriéndose a sí mismo en tercera persona.

Asimismo, puntualizó que el no estar activo como estratega no le quita méritos, ni lo deja desactualizado. Recordó que en su momento tomó a Necaxa para demostrar que tenía los argumentos pertinentes; no duda en repetir la hazaña.

Por otro lado, mostró simpatía por Miguel Herrera e Ignacio Ambriz. Por el primero dijo: “Tiene todos los requisitos para tomar a la Selección” y sobre el dirigente de los Diablos “tiene talento para hacerlo, y hacerlo bien, aunque no se sepa si no tiene el respaldo”.

