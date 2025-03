Hugo Sánchez 'explotó' contra Gerardo Martino por el Mundial de Qatar 2022: "No se lo voy a perdonar nunca"

Más de dos años han pasado desde la Copa Mundial de Qatar 2022, pero para algunos las heridas no han sanado. Tal es el caso de Hugo Sánchez, que en el programa de Futbol Picante nuevamente arremetió contra Gerardo 'Tata' Martino por su etapa en la Selección Mexicana.

El estratega argentino justificó su decisión de no llamar a Santiago Giménez, con el argumento de que no era el jugador que es actualmente. Ante ello, el 'Pentapichichi' no se guardó nada en su crítica.

Santi Giménez no fue al Mundial de 2022 | IMAGO 7

Las palabras de Hugo Sánchez contra Gerardo Martino

Durante la mesa de análisis, el exjugador aseguró que Martino le faltó el respeto a México y a los jugadores. "Faltarle el respeto a la Selección, al futbol mexicano por los comportamientos que dicen que tenía, que se iba, no atendía el trabajo que debía".

Y sobre todo enfatizó su molestia por el planteamiento en el partido contra Argentina. "No se lo voy a perdonar nunca, que haya jugado contra Argentina dándole los carriles abiertos a Messi, sin Edson Álvarez y sin delantero centro. Es una sinvergüenzada".

.@hugosanchez_9 EXPLOTÓ CONTRA TATA MARTINO 🤯🔥



¿Cuáles fueron los números de Tata Martino con la Selección Mexicana?

De 66 partidos dirigidos a lo largo de casi cuatro años, el estratega argentino ganó 42 compromisos, empató 11 y sufrió 13 derrotas. Solo ganó la Copa Oro 2019, mientras que perdió la Final de 2021 y la de la Nationes League ante Estados Unidos.

Hugo cuestionó el planteamiento de Martino ante Argentina | IMAGO 7