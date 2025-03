Recuento de los jerseys que ha usado la Selección Mexicana en los Mundiales

La Selección Mexicana es de una de las que mayor número de participaciones en Copas del Mundo ostenta, con 17, sin contar la próxima edición en la que será anfitrión junto a Canadá y Estados Unidos. El Tri sólo es superado por naciones como Brasil (22), Alemania (20), Argentina (18) e Italia (18).

Durante estas 17 participaciones, el conjunto nacional ha vestido distintos diseños en su uniforme, basado en los colores de la bandera nacional, verde, blanco y rojo, pero con distintas combinaciones; e incluso, alguna vez vistió de azul.

URUGUAY 1930

México fue una de las 13 selecciones que inauguraron las Copas del Mundo en Uruguay 1930 y lo hicieron con una combinación de uniforme con el jersey color guinda, shorts y calcetas azules.

BRASIL 1950 y SUIZA 1954

Después de perderse dos ediciones seguidas, Italia 1934, al ser eliminado por Estados Unidos, y Francia 1938, en solidaridad con el boicot de selecciones americanas al torneo, el conjunto mexicano volvió a participar en una Copa del Mundo para la edición de Brasil 1950.

Para este certamen hubo una pequeña modificación en el uniforme de la Selección respecto al presentado en Uruguay 20 años atrás, con el jersey en color guinda, short azul, pero en esta ocasión las calcetas fueron también color guinda, misma combinación que utilizaría en Suiza 1954.

Cabe señalar que en la justa celebrada en Brasil, se dio una situación particular, pues México tuvo que vestir de azul, un color ajeno a su representación. Y es que el último duelo de la Fase de Grupos enfrentó al Tri ante Suiza en Porto Alegre, que también vestía principalmente de rojo y, como en ese entonces no se estilaba que las selecciones llevarán un segundo uniforme, para no confundirse, el representativo nacional tuvo que vestir un jersey azul con franjas en blanco, short azul y calcetas blancas, el uniforme que entonces utilizaba el Gremio.

SUECIA 1958, CHILE 1962, INGLATERRA 1966 Y MÉXICO 1970

Para la Copa del Mundo de Suecia 1958, la indumentaria de la Selección Mexicana daría un giro definitivo en su combinación, pues se adoptó el color verde como el principal para el jersey, con el pantalón corto en blanco y las medias también en color verde.

A partir de esta justa, también se oficializó el contar con un segundo uniforme, que en el caso de México, pasó a ser el anterior primer uniforme, playera guinda, short azul y calcetas guindas. Estos fueron los uniformes del Tri también para Chile 62, Inglaterra 66 y México 70, sólo con pequeñas variaciones en el cuello y para 1970, las calcetas del segundo uniforme, se pintaron de azul.

ARGENTINA 1978

Después de perderse el Mundial de Alemania 74, la Selección Mexicana volvió a la máxima justa futbolística en 1978 en Argentina y por primera vez, el representativo nacional tuvo uniforme patrocinado.

El primer uniforme se mantuvo con el verde en la playera y en las medias, así como con el blanco en el pantalón corto, pero con vivos en rojo en las tres prendas. Además, hizo su aparición en blanco por primera vez como color principal del jersey en la segunda equipación, con una franja verde y roja en el centro, el short en color rojo y las calcetas blancas.

MÉXICO 1986

El seleccionado nacional se ausentó de España 82 y cuatro años después, ya como anfitrión, México adoptó el verde (jersey), blanco (short) y rojo (calcetas) de la bandera nacional, mientras que el segundo uniforme fue completamente blanco.

ESTADOS UNIDOS 1994 Y FRANCIA 1998

La tendencia del verde, blanco y rojo como primer uniforme se mantendría durante Estados Unidos 94 y Francia 98, aunque en este último con un detalle original, como fue el diseño del calendario azteca en el jersey.

El segundo uniforme en Estados Unidos 94 fue un jersey en blanco con grecas prehispánicas en rojo, con el short también en rojo y medias blancas; mientras que para Francia 98 fue totalmente blanco.

COREA-JAPÓN 2002

Para la primera justa mundialista en tierras asiáticas, la combinación del primer uniforme no cambio, pero el tono del verde se obscureció un poco, respecto a sus predecesores, mientras que para el segundo uniforme volvió el guinda en el jersey con short y calcetas azules, aunque esta combinación no tuvo la oportunidad de mostrarse en el torneo.

ALEMANIA 2006

Para la edición que se llevó a cabo en tierras teutonas, una franja blanca en el pecho en forma de 'V' apareció en el jersey verde del primer uniforme, diseño que se repetiría en el segundo uniforme, sólo que este era un jersey y calcetas blancas y la franja en forma de 'V' así como el pantaloncillo eran verdes.

SUDÁFRICA 2010

Para el primer Mundial que se realizó en África, hubo un par de modificaciones en el uniforme del Tricolor. En el principal, las calcetas dejaron de ser rojas para convertirse en blancas; pero el cambio más significativo fue que por primera ocasión México vistió de negro.

El duelo inaugural de ese Mundial lo disputaron el Tricolor y el anfitrión Sudáfrica y fue el combinado nacional el que saltó al terreno de juego con un uniforme completamente negro con vivos en verde y rojo por primera vez en su historia.

BRASIL 2014, RUSIA 2018 Y QATAR 2022

Para los más recientes tres Mundiales, el uniforme principal de México no ha sufrido grandes modificaciones, teniendo como base el verde en el jersey, el blanco en el short y el rojo en las calcetas, salvo modificaciones en el diseño de la playera, con algunas grecas en Brasil 2014, tres franjas disimulas con un tono verde claro en Rusia 2018 y una especie de plumaje para Qatar 2022.

Lo que sí ha visto cambias sustanciales en estas tres últimas justas es el segundo uniforme, pues para la edición celebrada en Brasil, México presentó un color rojo, tirando a naranja, mismo tono que las calcetas y un short en negro.

Para Rusia volvió el blanco como principal color, también en las medias, con un par de franjas en verde y rojo cruzando el pecho y el pantalón corto en guinda.

Mientras que para la edición celebrada en Qatar, el Tri presentó como segundo uniforme un jersey blanco con grecas rojas, calcetas blancas y short en verde.

De cara al Final Four de la Concacaf Nations League y a la Copa Oro, la Selección Mexicana presentó su nuevo uniforme, el cual destaca por ser completamente negro con vivos en dorado, aunque luce difícil que sea el mismo que utilicen en el próximo Mundial del cual será anfitrión, así que habría que esperar para saber cuál será el diseño para la Copa del Mundo 18 en la que participe nuestro país.

