Jaime Lozano justificó la ausencia de Santiago Giménez: "Queríamos que estuviera dentro"

Si bien las formas quedaron a deber, la Selección Mexicana cumplió y venció 0-3 a Panamá en la Semifinal de Liga de Naciones de la Concacaf. Ahora el Tri enfrentará a Estados Unidos el próximo domingo en la Final, y tratará de evitar otro título del vecino del norte.

A pesar de la victoria, Jaime Lozano no quedó por completo satisfecho en el partido, pero no fue el único. Santiago Giménez se quedó en la banca y no pudo evitar mostrar la frustración con una patada al final del partido, en el cual los delanteros fueron Julián Quiñones, que marcó gol, y Henry Martín.

En conferencia de prensa, y sin entrar en detalles por el desplante del delantero de Feyenoord, el estratega del Tri aceptó que, originalmente, sí estaba previsto que Giménez entrara en el encuentro en el AT&T Stadium. "Hubo tres jugadores que se nos cayeron, que estuvieron al límite. La intención siempre es que Santiago esté dentro del campo".

"Esta vez por estos cambios un poco forzados que tuvimos que hacer, no pudimos hacer su cambio. También Henry corrió mucho, batalló mucho", y añadió que siempre es difícil elegir entre Santiago o Henry, así como con Raúl Jiménez, cuando éste ha sido convocado.

'NO ERA LA INTENCIÓN (QUE SANTI NO JUGARA' El Jimmy Lozano habla de la ausencia de Santi Giménez contra Panamá: "Queríamos que estuviera adentro".

"No darle minutos, no era la intención. Con los espacios que estaban dejando iba a tener bastantes posibilidades de hacer más amplio el marcador, pero hubo tres jugadores que resintieron mucho lo físico, el que más Julián (Araujo), y eso nos impidió darle minutos", reiteró el estratega.

