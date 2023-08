Jaime Lozano recuerda con cariño la medalla de bronce en Tokio 2020 mientras espera un nuevo reto

Hoy se cumplen dos años de que México ganó la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio y Jaime Lozano fue artífice de ello, pues era el entrenador de aquella Selección Sub 23, y en aquel 2021, después de haber obtenido la presea, RÉCORD platicó con ‘Jimmy’ sobre el momento que él mismo considera que lo puso en la historia del futbol mexicano.

“Un gran recuerdo que me queda de hace poco más de un mes, todo lo que pudimos lograr en este proceso, todo lo que vivimos durante los Juegos Olímpicos, la fortuna de haber podido ganar esta medalla de bronce y agradecido por la oportunidad como siempre lo dije y después me siento muy afortunado de haber estado en estos Juegos Olímpicos y sobre todo de haber quedado en la historia”, dijo Lozano al tiempo en que le agradeció a la afición mexicana por el apoyo incondicional que le dio a su equipo en los Olímpicos.

“Agradecerles mucho todo el apoyo porque a pesar de la distancia los sentimos muy cerca, siempre confiaron y simplemente agradecerles todo el apoyo que le dieron al grupo y en lo personal todas las muestras de cariño que he recibido y el agradecimiento de poner el nombre de México en alto”.

Incluso en aquel momento el propio Lozano dijo que tanto él como su cuerpo técnico demostraron en Tokio su capacidad, y justo ahora se está a la espera de que se confirme si tras haber ganado la Copa Oro 2023, se mantendrá o no en la dirección técnica de la Selección Mayor.

“Dimos una buena muestra de lo que somos capaces de hacer, creo que hubo un crecimiento no sólo en mí sino en todo mi cuerpo técnico y estamos esperando una buena oportunidad, no una oportunidad, una buena oportunidad porque creo que cumplimos con creces en un proyecto importante, que apenas es la segunda medalla que se consigue en el futbol mexicano y me importaban mucho las formas y creo que la gente se emocionó mucho con esta Selección, quiero que la gente vea a mis equipos con gusto”, expresó.

INSTANCIA RESULTADO

J1 México 4-1 Francia

J2 Japón 2-1 México

J3 Sudáfrica 0-3 México

CF Corea del Sur 3-6 México

SF México (1) 0-0 (4) Brasil

MB Japón 1-3 México

LO QUE DEJÓ LA MEDALLA DEL TRI

1.- Segunda Medalla de México

México conquistó su segunda presea en Futbol masculino en Juegos Olímpicos, pues en Londres 2012 consiguió la primera de su historia, aunque en esta ocasión fue la de bronce, mientras que la anterior fue de oro.

2.- Córdova Goleador

Sebastián Córdova fue el goleador del Tricolor en esta edición de Juegos Olímpicos con cuatro tantos, con los que terminó de subcampeón de goleo del certamen, solo por debajo del brasileño Richarlison con cinco.

3.- Trampolín para Johan Vázquez

Tras los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Johan Vázquez tuvo la oportunidad de emigrar al futbol europeo, pues fue contratado por el Cremonese.

