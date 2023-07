¿Jaime Lozano se quedará como DT interino del Tri para la Fecha FIFA?

La Selección Mexicana se jugará el campeonato de la Copa Oro este domingo en contra de Panamá. En caso de ganar, sería el primer título del Tri mayor desde el 2019, esto en el primer torneo de Jaime Lozano al mando del equipo.

Ante el éxito del ‘Jimmy’, muchos aficionados y jugadores quieren la continuidad del entrenador, no sólo para los juegos de Fecha FIFA, sino para el resto del camino rumbo al Mundial del 2026. Sin embargo, Lozano aseguró no pensar en eso.

En entrevista para David Medaron de TV Azteca, Jaime Lozano fue cuestionado sobre si quisiera estar para las siguientes dos Fechas FIFA como interino o si pediría una decisión con respecto a su futuro, ante lo que el entrenador sentenció que debería pensarlo.

“No te puedo decir sí, sí o no, obviamente siempre que pueda estar aquí va a ser un sueño, un privilegio. No lo había pensado, porque no estoy pensando ‘gano para quedarme hasta 2026’, estoy pensando en mañana ganar, solamente en eso. Si me lo preguntan lo tendría que pensar”, comentó el entrenador.

Ahora Lozano dirigirá su partido más importante desde que se jugó la medalla de Bronce con la Selección sub 23 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GUILLERMO OCHOA TIENE UNA CITA CON LA HISTORIA EN LA FINAL DE LA COPA ORO