Javier Aguirre sobre lo que piensen los jugadores de la disciplina en el Tri: 'Me vale mad...'

javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, dejó en claro que no le interesa como hayan tomado sus jugadores las condiciones de disciplina que ha puesto desde su llegada al banquillo del Tri.

Luego de que en etapas anteriores, algunos seleccionados imponían condiciones para jugar con México, con la llegada del 'Vasco' eso se acabó y no le importa el pensamiento de sus dirigidos ante esta situación.

"Como lo han tomado, me vale madre, con todo respeto, porque si no, no vienen, aquel que pone condiciones para venir, la puerta está abierta, así seas goleador histórico de yo qué sé, no vienes, no me importa quién", exclamó Aguirre, dejando claro la disciplina que existe con sus jugadores.

Voz calificada

Asimismo, Javier aseguró que su voz y la de Rafa Márquez está calificada para darle la mejor orientación a sus dirigidos.

"Rafa Márquez y yo, hemos sacrificado un montón de cosas para estar aquí, no sé si somos ejemplo o no, pero nos ven (los jugadores) con mucho respeto y a partir de eso nuestra voz está calificada para decirles por dónde sí, por dónde no", aseguró Javier.

