Javier Aguirre sorprende con tres jugadores titulares para el duelo ante Suiza

Javier Aguirre adelantó los nombres de tres jugadores que verán acción en el próximo partido amistoso ante Suiza. En conferencia, el estratega anunció que 'Tala' Rangel será el portero titular, y destacó la inclusión de Mateo Chávez y Emilio Lara como parte del once inicial o jugadores con minutos asegurados.

"Te voy a sorprender con Emilio Lara, te voy a sorprender con Mateo Chávez y no te voy a sorprender con el Tala Rangel", declaró Aguirre.

Aguirre también advirtió que será un encuentro complicado, debido al estado físico disparejo de varios elementos del plantel. Algunos llegan sin actividad oficial reciente, mientras que otros arribaron con una fuerte carga de partidos en sus clubes.

Además agradeció el compromiso de sus jugadores y el que hayan elegido a la Selección Mexicana para la Copa Oro.

"Antes por la carga emocional, venir al Tri era un castigo. Hoy debe de ser un orgullo llevar este escudo, un Mundial en tu casa, me da mucho gusto, que los jugadores dicen voy a selección, no se compara un Mundial de Clubes con un Mundial de Selecciones, no se compara", declaró.

