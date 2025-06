Jorge Sánchez destaca lo especial que será enfrentar a Miguel Herrera

La Selección Mexicana enfrentará a Costa Rica en el cierre de la Fase de Grupos de la Copa Oro 2025, en un duelo con sabor especial para el defensor Jorge Sánchez, quien se reencontrará con el técnico que marcó el inicio de su carrera profesional, Miguel “Piojo” Herrera.

Aunque ambas selecciones ya aseguraron su pase a Cuartos de Final, el encuentro definirá al líder del grupo. Sin embargo, para el actual jugador de Cruz Azul, lo más importante no será el resultado, sino la oportunidad de verse cara a cara con quien fuera su primer gran impulsor en el futbol profesional.

“Él me abrió las puertas en América, estoy muy agradecido con él. Me tocó levantar títulos con él… Me va a dar mucho gusto enfrentarlo”, confesó Sánchez en la previa del encuentro.

El defensor mexicano conoció a Herrera en 2018, cuando llegó al América, y desde entonces compartieron 90 partidos oficiales, convirtiendo 2 goles y asistiendo en 6 ocasiones bajo la dirección del “Piojo”.

Ahora, el destino los pondrá en bandos opuestos, con Herrera al mando de la selección costarricense y Sánchez defendiendo los colores del “Tri”. Un duelo cargado de emociones que va más allá de lo competitivo.

