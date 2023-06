Este lunes Juan Carlos Rodríguez fue presentado en las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol como nuevo Comisionado Presidente de la FEMEXFUT, esta noche "La Bomba" estuvo en Tercer Grado Deportivo donde respondió las preguntas del panel del programa.

"La Bomba" aseguró, ante el cuestionamiento de Majo González, que el futbol mexicano, la Selección en especifico, no pertenece a ninguna televisora y aseguro que con los nuevos estatutos podrá trabajar sin ningún problema.

"Los estatutos a partir de hoy me lo permiten y eso me lo tienen que creer. A mí me invitan bajo esta fórmula, en esta fórmula compito, juego, participo y empujo, si cambia la fórmula yo tengo derecho a cambiar mi punto de vista", aseveró.

¿Los dueños te van a permitir trabajar? "Los estatutos a partir de hoy me lo permiten y eso me lo tienen que creer. A mí me invitan bajo esta fórmula, en esta fórmula compito, juego, participo y empujo": Juan Carlos Rodríguez en #TGD Síguelo en vivo en https://t.co/najB7D4QKT pic.twitter.com/n9mk1n1Qkn — NMás (@nmas) June 13, 2023

Rodríguez tomó las riendas de la Federación junto a Ivar Sisiniega, quien ocupará el cargo de Presidente Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: GERARDO ARTEAGA REVELÓ 'DESPRECIO' DEL TATA MARTINO EN QATAR 2022