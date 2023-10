Julian Nagelsmann se 'identifica' con Jaime Lozano por críticas sobre su edad

Julian Nagelsmann, entrenador de Alemania, expresó su identificación con Jaime Lozano, pues ambos técnicos han sido criticados por estar al frente de una selección a su corta edad (Nagelsmann tiene 36 y Lozano 45).

Ante esta situación, el timonel germano afirmó que la edad no es un factor que determina la calidad de los entrenadores, sino las ideas que plasmen en sus jugadores.

"Me cuestionaron por mi edad y creo que el entrenador de México es la misma situación. No creo que la edad sea el mejor punto de partida, lo más importante son tus ideas, convencer a los jugadores, que se desarrollen; los jugadores solo quieren ganar juegos en sus clubes y en la selección, quiero una idea con la que estén cómodos y convencidos, es lo que intento hacer", dijo en conferencia de prensa previo al partido frente al Tri.

Además, señaló que espera un encuentro complicado ante la Selección Mexicana y destacó las ideas que el 'Jimmy' ha trabajado con el equipo.

"No lo conozco personalmente, solo cuando veo los partidos. He notado que se enfoca mucho en salir con el balón lo más pronto posible y son muy buenos al contragolpe, no tienen mucha posesión de balón, juegan con muchos pases diagonales, movimientos rápidos de cara al arco rival. No son fáciles de defender, son muy agresivos, en los últimos dos partidos fueron buenos para México, mañana lo conoceré más de cerca (a Lozano)", agregó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: LUIS GARCÍA SOBRE JIMMY LOZANO: "TIENE UNA CAPACIDAD ENORME"