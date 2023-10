Uno de los grandes amigos que el futbol le dejó a Jaime Lozano, es Luis García Sanz, español con el que coincidió en Pumas en 2012 y desde entonces comenzó su relación. Y ahora que 'Jimmy', como técnico de la Selección Mexicana, enfrentará a Alemania el ganador de la Champions en 2004 con el Liverpool habló en entrevista para RÉCORD

"Es un momento complicado para enfrentarse a Alemania, con nuevo entrenador, con una situación y pasado que viene arrastrando de malos resultados. De transición, se entiende y se adapta para que esa transición sea lo menos difícil posible.

Ahora con el nuevo entrenador es un momento complicado porque va a traer algo nuevo que no estamos acostumbrados a ver y con mentalidad diferente a los jugadores porque van a pelear por nuevas oportunidades. Se le puede hacer daño sí, seguramente, analizando a México, sabiendo la velocidad que tiene y sabiendo que se tiene capacidad en gol.

Alemania es ahora mismo una selección vulnerable en la parte de atrás, es una Selección que tiene problemas de identidad nuevamente y por lo que fue hace 10 años que era una Selección imbatible. Ahora creo que puede ser vulnerable y ahí México puede hacer daño en pelear todo el partido porque Alemania puede cometer errores", expresó el exdelantero español.

En tanto, Luis compartió cómo ve a Jaime Lozano, lo que es como persona y profesional.

"Es un grandísimo profesional y técnico, va a tener muchos éxitos como hasta ahora. Como persona es poquito lo que le falta, no le ponemos 10 porque tiene sus cositas especiales, pero tiene una generosidad fuera de lo normal.

Los que seguimos la carrera postretiro de 'Jimmy' era un poco esperar donde iba a parar y hacer grande cosas. Para mí que he podido estar cerca y ver su preparación, vino a Barcelona, ha utilizado bien sus recursos, ha estado visitando prácticamente media Europa y ha aplicado todo eso en su metodología de trabajo", dijo a RÉCORD, al tiempo en que apuntó que:

"Sorprendido de que no le hayan dado más oportunidades en la liga mexicana, me sorprendía que no llegaran más opciones. Tuve consciencia de qué equipos de España lo rondaron, y cuando finalmente se le da la oportunidad como entrenador titular de México, disfrutando y que todo su trabajo está teniendo recompensa. Tiene una capacidad enorme, sé cómo es la afición mexicana de exigente, pero espero que poco a poco se den los resultados y el equipo tenga la mano del 'Jimmy'", expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: URIEL ANTUNA Y SU IMPORTANCIA EN LA OFENSIVA DE MÉXICO Y DE CRUZ AZUL