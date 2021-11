Kenti Robles, capitana del Tri: 'En el grupo hay muchas líderes, cualquiera podría tener el brazalete'

La Selección Mexicana Femenil volverá a enfrentar en un partido amistoso a su similar de Canadá, este martes en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

En el primer juego, el Tri le ganó a la Hoja de Maple, con goles de Stephany Mayor y Alicia Cervantes.

La defensa del Real Madrid, Kenti Robles, dijo estar muy orgullosa por portar el gafete que la avala como capitana y agradeció la confianza que le ha tenido la entrenadora Mónica Vergara.

“A veces lo pienso y no me salen las palabras. En el grupo hay muchas líderes y cualquiera podría tener el brazalete. Es más un símbolo que otra cosa. Todas trabajamos en la misma dirección”, mencionó.

“Ella es la mejor capitana de este barco, nos ha hecho crecer muchísimo y podemos hacerlo todavía más. Ha sido un proceso duro, pero de mucho aprendizaje. Todas vamos en la misma dirección. Por encima de todas las capacidades, lo primordial es hacer un buen grupo humano. Hizo que creyéramos en nosotras”, explicó.

La zaguera de los Tigres, Greta Espinoza, tiene la motivación a tope y quiere aprender de sus compañeras que están en Europa.

“Creo que me ayuda muchísimo la confianza que me brindan al estar en el campo de juego, cómo se comunican conmigo. Al final toda esa experiencia que me transmiten es de gran ayuda para mí. Aprendo muchísimo”, aseveró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: YON DE LUISA SOBRE TATA MARTINO: 'EL PLAN Y PROGRAMA DE TRABAJO ESTÁN INTACTOS'

Dijo estar contenta por regresar a una convocatoria y espera estar en las próximas: “Tengo que trabajar en cada aspecto, el físico, el técnico y el mental. Hay una gran competencia interna y sabemos que va a estar dura. Solo queda trabajar”, finalizó.

GRETA ESPINOZA, CONTENTA E ILUSIONADA

Greta Espinoza se siente “contenta e ilusionada” por regresar a la Selección Mexicana y se esforzará al máximo en cada entrenamiento y partido para responder a la confianza de Mónica Vergara.

“Yo creo que el equipo ha trabajado y se ha desenvuelto bien. Veo a mis compañeras muy comprometidas”, mencionó.

La jugadora de Tigres tiene la motivación a tope y quiere aprender de sus compañeras que están en Europa.

“Creo que me ayuda muchísimo la confianza que me brindan al estar en el campo de juego, cómo se comunican conmigo. Al final toda esa experiencia que me transmiten es de gran ayuda para mí. Aprendo muchísimo”, añadió.

“El ponerte esta camiseta representa mucho orgullo, pero a la vez una gran responsabilidad de hacer las cosas lo mejor posible. Tengo que comprometerme, desplegar mi mejor futbol y poner mis cualidades y capacidades a disposición del equipo”, aseveró.